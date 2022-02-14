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Перед зустріччю з Путіним треба здати кал: ЗМІ дізналися, як бережуть президента Росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 14 лютого 2022, 18:12
Володимир Путін

Потрапити на зустріч із главою Кремля виявилося не так і просто

Російським чиновникам ускладнили доступ до президента Володимира Путіна та ввели нові обмежувальні заходи, щоб не допустити інфікування глави держави коронавірусом.

Про це повідомляє BAZA з посиланням на джерела.

Зазначається, що й раніше чиновникам доводилося перед зустріччю з Путіним провести два тижні на самоізоляції, а тепер їх добавку зобов’язали регулярно здавати фекалії на аналізи.

При цьому сам карантин теж дотримується найсуворішим чином. Протягом усього відведеного терміну чиновникам доводиться сидіти в одиночному номері, при цьому їм заборонено приносити алкоголь, цигарки та каву. Їжу їм доставляють до номера, який залишати заборонено, отримувати передачі теж не можна.

"Якщо буде якесь порушення — ізоляція одразу припиниться і порушника на захід не допустять", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що деякі співробітники адміністрації Путіна та ФСТ перебувають у таких одиночних кімнатах тривалі терміни, які іноді сягають 150 днів на рік.

Нагадаємо, Путін останнім часом тримається далеко від людей, що помітно не лише під час публічних заходів, а й під час зустрічей із міжнародними лідерами.

"Телеграф" поговорив із політичним психологом Валентином Кімом, який розповів, що відбувається з російським президентом і чи справді справа лише у коронавірусних обмеженнях.

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#Росія #Володимир Путін
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