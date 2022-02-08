Психолог пояснив, чому Путін ховається від людей

Багато світових лідерів ігнорують главу Кремля, але й він сам не прагне скорочувати дистанцію

Президент Росії Володимир Путін сам свідомо згортає спілкування з іншими світовими лідерами через невпевненість, що загострилася після агресії проти України.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив політичний психолог Валентин Кім.

Він зауважив, що хоча політиків, готових лебезити перед РФ, вистачає, здебільшого глави демократичних держав намагаються триматися від Путіна на відстані.

І сам Путін, вважає Кім, потрапляючи в некомфортне середовище, не прагне скоротити дистанцію.

Як приклад він наводить саміт "Великої двадцятки" від листопада 2014-го, після початку агресії щодо України, коли російський лідер снідав на самоті: "Путін свідомо вибрав місце, де нікого немає. Чудово розуміючи, як до нього ставляться після ситуації з Кримом та Донбасом".

"Будучи людиною внутрішньо досить невпевненою в собі, особистістю, яка звикла працювати з "тіні", він не намагається бути лідером комунікації, не прагне скорочувати дистанцію, не проявляє тут ініціативу. Дозволяє до себе підходити. Або ховається", — резюмував політичний психолог.

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