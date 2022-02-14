Перед встречей с Путиным надо сдать кал: СМИ узнали, как берегут президента России

Попасть на встречу с главой Кремля оказалось не так и просто

Российским чиновникам усложнили доступ к президенту Владимиру Путину и ввели новые ограничительные меры, чтобы не допустить инфицирования главы государства коронавирусом.

Об этом сообщает BAZA со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что и раньше чиновникам приходилось перед встречей с Путиным провести две недели на самоизоляции, а теперь же их в добавку обязали регулярно сдавать фекалии на анализы.

При этом сам карантин тоже соблюдается строжайшим образом. На протяжении всего отведенного срока чиновникам приходится сидеть в одиночном номере, при этом им запрещено приносить с собой алкоголь, сигареты и кофе. Еду им доставляют к номеру, который покидать запрещено, получать передачки тоже нельзя.

"Если будет какое-то нарушение – изоляция сразу прекратится и нарушителя на мероприятие не допустят", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что некоторые сотрудники администрации Путина и ФСО находятся в таких одиночных комнатах длительные сроки, которые иногда достигают 150 дней в год.

Напомним, Путин в последнее время держится вдали от людей, что заметно не только во время публичных мероприятий, но и во время встреч с международными лидерами.

"Телеграф" поговорил с политическим психологом Валентином Кимом, который рассказал, что происходит с российским президентом и действительно ли дело только в коронавирусных ограничениях.