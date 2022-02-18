"Ми будемо вбивати кожного": ексміністр оборони сказав, як треба реагувати на загострення на Донбасі

Загороднюк закликав Україну демонструвати рішучість у боротьбі на Донбасі

Колишній міністр оборони України (2019–2020) Андрій Загороднюк вважає, що Україна має рішуче чинити опір будь-яким діям агресора та не допускати обстрілів, які сталися за останні два дні на Донбасі. Як передає "Телеграф", про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого.

За його словами, якщо Україна не буде відповідати і демонструвати здатність знищити ворога, який обстрілює нашу територію, то загострення буде тільки продовжуватися. І, на жаль, вважає ексміністр оборони, без будь-якого шансу для України здобути перемогу в цьому протистоянні.

Загороднюк підкреслив, що нам чітко треба демонструвати здатність відповісти, рішучість і навіть не задумуючись доводити будь-якому окупанту: Україна абсолютно не сприймає їхні дії.

"Треба показати, що ми будемо вбивати кожного агресора, який тільки задумується над тим, щоби робити таке, що творилося вчора. І це навіть питання не емоційне, а чіткого розрахунку. Що є фактором стримування? Фактором стримування є здатність збройних сил чинити опір. Так і побудована вся теорія і практика оборони", — заявив в ефірі Загороднюк.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, окупанти обстріляли дитячий садочок в Станиці Луганський. Цього ж дня порушення тиші зафіксували вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі.