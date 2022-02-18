Рус

Відповідати асиметрично: ексголова РНБО вказав виграшну стратегію по Донбасу

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Олександр Данилюк Новина оновлена 18 лютого 2022, 23:59
Олександр Данилюк

Данилюк пояснив, чому Україні краще не застосовувати контрбатарейні системи на Донбасі

Екссекретар РНБО України (2019), колишній міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк вважає, що у випадку загострення на Донбасі Україна має наносити асиметричні удари. Як передає "Телеграф", таку думку він висловив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 18 лютого.

За словами Данилюка, останніми роками українським бійцям забороняли стріляти у відповідь і навіть створювали фінансову мотивацію, щоби вони не реагували на дії окупантів.

"Це тільки розслаблює армію, — впевнений Данилюк. — Але ж Росія буде провокувати до того часу, поки не відповідати буде неможливо. Відповідати треба".

На думку ексглави РНБО, Україні не варто користуватися контрбатарейними системами, а спробувати піти іншим шляхом у боротьбі з провокаціями ворога. Данилюк пояснює: якщо російські найманці стріляють прямо поруч із дитячими садочками чи школами, то в української сторони, навіть за наявності точних координат, є ризик влучити не в окупантів, а в ту ж школу.

"Відповідь має бути трохи іншою. Ось ми знаємо, де знаходиться скупчення їхніх військ і живої сили, то треба відповідати саме по них. Вони будуть боятися стріляти, бо потім отримають по голові. Тому нам не слід відповідати конкретно, а треба наносити асиметричні удари", — повідомив Данилюк у ефірі.

Як повідомлялося, так званий "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко в п'ятницю ввечері показав, як стріляє з артилерійської установки поблизу Станиці Луганської.

Теги:
#Донбас #Олександр Данилюк #Війна на Донбасі
Скріншот. Бійка Шуфрича та Бутусова
Політика
Шуфрича побили у прямому ефірі: повне відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скріншот. Бійка Шуфрича та Бутусова
Шуфрича побили у прямому ефірі: повне відео
Дата публікації
Категорія
Скріншот ймовірного вибуху в Луганську
У Луганську пролунав вибух: у мережі говорять про серйозну пожежу на газопроводі
Дата публікації
Категорія
Людей із окупованої частини Донбасу вивозять до Росії
Загострення на Донбасі та вивезення мешканців до Росії: що відбувається, всі подробиці (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Джо Байден вновь выступит с заявлением касаемо ситуации в Украине
Нове звернення Байдена щодо України: онлайн-трансляція
Дата публікації
Категорія
Денис Пушилін
Ватажків "ДНР"-"ЛНР" піймали на великій брехні: повідомлення про "термінову" евакуацію записали заздалегідь