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Ми не країна тєрпіл і не раз це вже доказували

Автор
Олександр Барабошко (Крус) Олександр Барабошко (Крус)
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Ми не країна тєрпіл і не раз це вже доказували Новина оновлена 23 лютого 2022, 20:54

Український блогер, громадський діяч та активіст Олександр Барабошко переконаний, що вже зараз потрібно думати про те, чим кожен з нас може бути корисним для української армії, адже теза "ми поза політикою" наразі не актуальна та нікчемна

Перші місяці року в наших командах зазвичай проходять у плануванні івентів і на цей рік і на наступні. Прийшли до того, що треба вже на кілька років вперед дивитися. Сьогодні головним питанням було таке як і у всіх кампаній — а що якщо війна? Звичайно війна в нас вже з 2014 року, але що Рашка вичудить цього разу ніхто не знає.

В мене була така теза:

Рекламні кампанії люблять і це професійно ділити людей на аудиторії — мамочки (дитячий контент), інстаграмери, тік-токери, лайфстайл і т.д. Але є періоди, коли вся аудиторія країни стає споживачами політичних новин. Зараз всіх цікавить буде спокій вдома чи ні. Відповідно жоден бізнес, жодна аудиторія не може залишатись без позиції. І спорт в політиці, і інстаграм в політиці, і музика в політиці. Теза — "ми поза політикою" не актуальна і нікчемна.

Хочеш проводити фестивалі — підтримуй армію і допомагай армії.

Хочеш качати бабки в інстаграмі — підтримуй армію, щоб зберегти бізнеси, які будуть давати ці бабки.

Хочеш досягати в спорті — підтримуй армію.

Я поки не знаю що буде далі, чи візьму зброю в руки, хто її візьме серед моїх знайомих, але точно знаю що вже зараз треба думати чим бути корисним. Заробляти і допомагати армії це теж користь.

Ми не країна тєрпіл і не раз це вже доказували. З таким настроєм треба приймати всі події!

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Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення #Війна
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