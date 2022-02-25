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Зупинив танки РФ ціною життя: герой-морпіх підірвав міст разом із собою під Генічеськом (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Український герой Віталій Скакун Новина оновлена 25 лютого 2022, 11:30
Український герой Віталій Скакун

Молодий чоловік віддав своє життя, аби зупинити російських окупантів

Задля стримування російських фашистів український герой-військовий пожертвував своїм життям, підірвавши міст під Генічеськом разом із собою.

Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі оприлюднила пресслужба Командування Морської піхоти.

Як повідомляється, у момент, коли українські захисники дають потужну відповідь у боротьбі із російськими окупантами, саме Кримський перешийок став одним із місць, де велися найзапекліші бої з ворогом. Там фашистів і зустріли бійці окремого батальйону морської піхоти, у складі якого перебував Віталій Скакун.

Аби протистояти окупантам, молодий чоловік віддав своє життя. Після рішення щодо підриву Генічеського автомобільного мосту, Віталій був одним з тих, хто проводив мінування мосту. Коли вибухівка була закладена, відбігти морпіх не встиг і загинув.

"Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону." — йдеться у тексті допису.

Скакун Віталій - український герой
Скакун Віталій - український герой

Окрім цього зазначається, що командування морської піхоти планує подати клопотання вищому командуванню щодо присвоєння матросу державної нагороди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Генічеськом бійці окремого батальйону морської піхоти підірвали міст, аби призупинити просування танкової колони з РФ.

Також нагадаємо, як бійці ЗСУ вщент знищили колону росіян під Гостомелем та захопили в полон кілька окупантів з Росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Герой #Загиблий
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