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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Депутати Європарламенту стоячи аплодують президенту Зеленському Новина оновлена 01 березня 2022, 19:06
Депутати Європарламенту стоячи аплодують президенту Зеленському

Резолюцію схвалили 637-ма голосами "за".

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Документ під назвою "Російська агресія проти України" у рамках позачергового засідання ЄП підтримали 637 євродепутатів, проти – 13, утрималося – 26.

Саму заявку України Європарламент також прийняв сьогодні і одразу розпочав спеціальну процедуру вступу.

"Вже цього року Україна буде членом ЄС!", — написав Геращенко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європарламенту, після чого викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів.

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#Європарламент #Євросоюз
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