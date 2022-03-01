Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Резолюцію схвалили 637-ма голосами "за".

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Документ під назвою "Російська агресія проти України" у рамках позачергового засідання ЄП підтримали 637 євродепутатів, проти – 13, утрималося – 26.

Саму заявку України Європарламент також прийняв сьогодні і одразу розпочав спеціальну процедуру вступу.

"Вже цього року Україна буде членом ЄС!", — написав Геращенко.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європарламенту, після чого викликав бурхливі оплески у присутніх політиків та дипломатів.