Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 319
Резолюцию одобрили 637 голосами "за".
Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против — 13, воздержалось – 26.
Саму заявку Украины Европарламент также принял сегодня и сразу же начал специальную процедуру вступления.
"Уже в этом Году Украина будет членом ЕС!", — написал Геращенко.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента, после чего вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.