Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Резолюцию одобрили 637 голосами "за".

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против — 13, воздержалось – 26.

Саму заявку Украины Европарламент также принял сегодня и сразу же начал специальную процедуру вступления.

"Уже в этом Году Украина будет членом ЕС!", — написал Геращенко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента, после чего вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.