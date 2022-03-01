Укр

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Депутаты Европарламента стоя аплодируют президенту Зеленскому Новость обновлена 01 марта 2022, 19:06
Депутаты Европарламента стоя аплодируют президенту Зеленскому

Резолюцию одобрили 637 голосами "за".

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщает советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против — 13, воздержалось – 26.

Саму заявку Украины Европарламент также принял сегодня и сразу же начал специальную процедуру вступления.

"Уже в этом Году Украина будет членом ЕС!", — написал Геращенко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента, после чего вызвал бурные аплодисменты у присутствующих политиков и дипломатов.

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#Европарламент #Евросоюз
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