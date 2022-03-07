Нехай війна їх нагодує: Зеленський закликав до нових санкцій проти рф
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Агресора треба зупинити жорстко, упевнений український лідер
Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів бойкотувати російський імпорт та експорт у зв’язку з війною в Україні.
Про це він заявив у рамках свого звернення вдень 7 березня, повідомляє "Телеграф".
Український лідер підкреслив, що якщо російські військові котрий день не припиняють спроби захоплення України, то потрібно вводити нові санкції заради миру і припиняти давати гроші терористу.
"Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна просто мораллю.
Бойкот імпорту до Росії. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не повинні отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Нехай війна їх нагодує.
Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Потрібно захищатися.
Потрібно бути моральними. І державам, і компаніям. Потрібно боротися проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність.
Успіх української армії. Свобода українського народу. Принциповість міжнародних санкцій.
Ось шлях до миру”, — заявив Зеленський.
Як повідомляв "Телеграф", раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув країнам Заходу у зв’язку з їхньою бездіяльністю у питанні війни в Україні.
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