Нехай війна їх нагодує: Зеленський закликав до нових санкцій проти рф

Агресора треба зупинити жорстко, упевнений український лідер

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів бойкотувати російський імпорт та експорт у зв’язку з війною в Україні.

Про це він заявив у рамках свого звернення вдень 7 березня, повідомляє "Телеграф".

Український лідер підкреслив, що якщо російські військові котрий день не припиняють спроби захоплення України, то потрібно вводити нові санкції заради миру і припиняти давати гроші терористу.

"Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго. А можна просто мораллю.

Бойкот імпорту до Росії. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не повинні отримувати і товарів та послуг від цивілізації. Нехай війна їх нагодує.

Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Потрібно захищатися.

Потрібно бути моральними. І державам, і компаніям. Потрібно боротися проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність.

Успіх української армії. Свобода українського народу. Принциповість міжнародних санкцій.

Ось шлях до миру”, — заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув країнам Заходу у зв’язку з їхньою бездіяльністю у питанні війни в Україні.