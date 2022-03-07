Подоляк дорікнув західним партнерам: "Приємно дивитися за кавою на руйнацію України?"

Україна вже дванадцятий день противостоїть російським окупантам, при цьому намагаючись отримати від Заходу дозвіл на закриття неба для польотів. НАТО поки відмовляє в цьому, боючись, що спровокує кривавого диктатора володимира путіна ще більше. Тим часом радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк щодня "закидає" на адресу іноземних партнерів різні докори щодо їхньої слабкості.

Легкий троллінг щодо суспільної відповідальності та рівня емпатії відбувся і в понеділок, 7 березня. Черговий допис чиновник опублікував у власному Twitter.

"Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в затишних кафе Парижа, Берліна, Нью-Йорка чи Будапешта, — зазначив Подоляк. — Неспішно пити чорну каву з круасаном і довго дивитися на фотографії українських міст, які у прямому ефірі зносять з лиця землі. А міста наші, вмираючи, все-таки борються".

До свого твіту радника Єрмака долучив фотографію із одного із населених пунктів України, котрий зараз буквально знаходиться в руїнах.

Це вже не вперше, коли Михайло Подоляк дозволяє собі подібні закиди убік іноземних партнерів. Напередодні, говорячи про бомбардування вінницького аеропорту, він зазначив, що рф прагне знищити усі подібні об'єкти авіаційної інфраструктури.

"Точно хочете бачити це в своїх телевізорах?" — риторично запитав він.

Нагадаємо, що українське керівництво вже давно закликає країни НАТО закрити небо над Україною, проте в Альянсі побоюються конфронтації з росією і поки що відмовляють Україні. Президент України Володимир Зеленський 4 березня жорстко пройшовся по НАТО, звинувативши союз у боягузтві.