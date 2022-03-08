У "Слузі народу" пояснили гучні слова Зеленського американському ЗМІ

Слова Зеленського про ОРДЛО та Крим пропагандисти сприйняли як натяк на поступки

Україна не піде на виконання ультиматумів росії, яка 13 днів тому розпочала війну проти нашої країни. Однак, треба буде визначитися — яким чином регулювати життя людей на територіях Криму та ОРДЛО у межах цілісної держави.

Таким чином фракція "Слуга народу" пояснила слова президента України Володимира Зеленського у інтерв'ю ABC News, які були сприйняті пропагандистськими ЗМІ як нібито готовність йти на компроміси з російською стороною щодо цих територій.

"Ультиматумів не сприймаємо! Територіальна цілісність України не підлягає сумніву. Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим", — йдеться у повідомленні фракції.

Однак при цьому монобільшості зазначили, що треба тверезо дивитися на реальність і зважати, що Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже 8 років, а на іншій частині території України триває повномасштабна війна.

У зв'язку з цим у фракції підкреслили, що настане момент визначатися з тим, як регулювати життя людей на цих територіях вже у межах України.

Прокоментували у "Слузі народу" і слова президента про вступ в НАТО та гарантії для України, зазначивши, що вступ до Альянсу для нашої країни неможливий у найближчі 15 років і керівництво організації про це прямо заявляє.

"Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до Альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави", — зазначили у президентській фракції.

Натомість, вказується у поясненні, влада України має думати про конкретний договір безпеки на той час, поки в НАТО наша країна не ввійде.

"Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі", — резюмували у "Слузі народу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що член української делегації у переговорах Давид Арахамія в інтерв’ю Fox News висловив чітку позицію України щодо Донбасу та Криму.