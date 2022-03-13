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Зеленський знову звернувся до українців: назвав ключове завдання на сьогодні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент упевнений, що Україна переможе Новина оновлена 13 березня 2022, 14:02
Президент упевнений, що Україна переможе

Ситуація у країні непроста, але політики, дипломати та військовослужбовці роблять усе можливе, щоб це виправити

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі ключовим завданням влади є забезпечення Маріуполя та його мирних мешканців гуманітарним вантажем. За можливості — ще й евакуація населення, яке вже більше тижня перебуває під тиском російських окупантів, котрі прийшли з війною на нашу землю.

Про це йшлося у зверненні президента від 13 березня.

За словами політика, Україна підготувала для маріупольців 100 тонн вантажу найнеобхідніших товарів. Туди входять їжа, вода та різноманітні медикаменти.

Однак російські окупанти продовжують обстріли та руйнування інфраструктури міста. Також блокуються будь-які під'їзди до населеного пункту, ведеться вогонь навіть по священникам православної церкви, котрі зголосилися супроводжувати гуманітарний вантаж.

Зеленський додав, що сьогодні всі дипломатичні зусилля кинуто на можливість допомогти маріупольцям, але багато чого залежить від рішень, які приймуть у кремлі.

При цьому президент висловлює сподівання, що, незважаючи на складність ситуації, в якій наразі знаходиться вся Україна, ми все одно переможемо та здолаємо противника.

Нагадаємо, що всього за кілька днів облоги Маріуполь у більшості районів перетворився на справжні руїни. Місто обстрелюють із різного виду зброї, також регулярно відбуваються авіанальоти. У мережі вже порівняли, як Маріуполь виглядав до війни та під час неї.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Президент #Маріуполь #Володимир Зеленський
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