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За співпрацю з росією – до 15 років: що за закон підписав Зеленський

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент уже запевнив закон своїм підписом Новина оновлена 15 березня 2022, 11:09
Президент уже запевнив закон своїм підписом

Жодних винятків не буде

Співпраця з державою-агресором росією, яка оголосила війну, буде карною для громадян України. Відповідний документ було підписано українським президентом Володимиром Зеленським.

Інформацію про це повідомляє "Україна 24", посилаючись на першого віце-спікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка.

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Повідомляється, що максимальне покарання, яке може отримати людина чи організація, викрита у партнерстві з Росією, — це 15 років ув’язнення.

Якщо засудженою за такий злочин є фізична особа, то всі пов’язані з ним організації чи партії дозволено відразу закривати — щоб уникнути поширення неправдивої та пропагандистської інформації.

Колабораціоністи, які переходитимуть на бік окупаційної армії, обов’язково будуть покарані. Документ, підписаний главою держави, народні депутати підтримали ще третього березня. Свої голоси "за" віддали 282 обранці.

При цьому, нагадаємо, з 9 березня в Україні діє закон, який дозволяє цивільним особам брати участь у обороні країни. Якщо для захисту української території чи власного життя українцю доведеться застосувати зброю до окупанта, жодної відповідальності він не несе.

Теги:
#Україна #Росія #Закон #Кримінальна відповідальність #Володимир Зеленський
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