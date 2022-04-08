росія може повторити долю СРСР: в Україні дали цікавий прогноз щодо майбутнього путіна

Розпаду Радянського Союзу теж ніхто не чекав, так само різко це може спіткати і росію

Адреналін росіян від війни проти України рано чи пізно впаде, разом із чим обрушаться рейтинги чинної влади на чолі з кривавим диктатором володимиром путіним, і вся росія загалом може розвалитися, як це було з СРСР.

Таке припущення виказав міністр юстиції Денис Малюська під час програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Вони критично не постраждали на цьому етапі. Безумовно, є девальвація, зростання цін, дефіцит продуктів, але голоду немає, а адреналін у крові є, бо йде війна і вони впали в неконтрольований емоційний стан, з якого рано чи пізно доведеться виходити", — розповів міністр.

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"Адреналін пройде, але з'явиться розуміння, що в кишенях грошей поменшало, жити стало гірше, і це необоротний процес, — додав він. — Підтримка війни або керівництва, того ж путіна, повинна впасти. Це однозначно має статися, треба тільки дочекатися, поки цей емоційний сплеск прийде".

Так, Малюська вважає, що треба чекати, зберігати холоднокровність, чекати заворушень усередині росії, по можливості допомагати цим заворушенням виникнути та нарощувати санкційний тиск на росію.

"Як Радянський Союз, — ніхто не очікував-не очікував, а він у певний момент розвалився, що було сюрпризом для західних розвідок. Тут ця ж історія може статися, їй потрібно допомагати", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, раніше Денис Малюська чітко пояснив, як і коли можуть засудити путіна за злочини проти України.