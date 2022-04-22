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Нові ракети рф оснащені "доісторичною" електронікою: що дізналася розвідка

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Така "начинка" показує справжню "силу" російської армії Новина оновлена 22 квітня 2022, 11:46
Така "начинка" показує справжню "силу" російської армії

Фахівці наголошують, що такій техніці справді "аналоговнєт"

Багато крилатих ракет, випущених по Україні армією росії, працюють на запчастинах, яким понад півстоліття. Окремі радіотехнічні та електронні деталі виготовлялися ще за радянських часів – у період 1960-1970-х років.

Такого висновку дійшли співробітники Головного управління розвідки Міноборони України.

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Йдеться про ракети Х-101, які вироблялися в Росії в період з 1999 до 2013 року. Їх називали "гордістю" армії, а також удостоювали звання "нової та високоточної зброї". Їх використали й у нинішній війні проти України.

Грізна зброя у розібраному вигляді
Грізна зброя у розібраному вигляді

Втім, Міноборони кажуть, що використання цих ракет демонструє справжню "потужність" російської федерації — дуже мало снарядів досягли своєї початкової мети.

Ось таке наповнення всередині "новомодної" зброї РФ.
Ось таке наповнення всередині "новомодної" зброї РФ.

Більшість ракет вже згаданого типу Х-101, а також Х-55 і Х-555 "наповнені" електронікою, що відверто застаріла. Більшість блоків наведення, раніше презентовані керівництвом армії Росії як "сучасні", насправді виготовлялися ще за радянських часів у Воронежі, Мінську та інших підприємствах СРСР. Приблизний час їх виготовлення – 1960-1970 роки.

Старе наповнення намагалися ховати під новенькою обгорткою
Старе наповнення намагалися ховати під новенькою обгорткою

"Також у "нових" ракетах використовується навігаційна система "ПГІ-2М". Розроблена у 1977 році", — зазначають у пресслужбі ГУР.

Тим часом, Україна отримує нове озброєння від західних партнерів, використовуючи його за прямим призначенням. Незважаючи на важку блокаду, доступ до такої зброї отримали навіть захисники Маріуполя, показавши, як знищують російську техніку.

Також ми писали про те, що ЗСУ успішно ліквідували ще один "новий" засіб російської армії — вертоліт "Алігатор" був збитий нашими зенітниками.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ракети #ГУР #Армія РФ
російські загарбники
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