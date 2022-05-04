ЦРУ вирішило допомогти росіянам-противникам путіна

Росіяни заохочують підривати свою владну систему зсередини

Гібридна війна з росією давно вийшла за межі України, що свідчить пропозиція росіянам від ЦРУ тримати зв’язок з американськими агентами. Людей, незгодних із режимом кривавого диктатора володимира путіна, офіційно запрошують "зливати" інформацію, яка може бути корисною для боротьби з урядом.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на відкриті дані, опубліковані ЦРУ в соцмережах.

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Насамперед американські спецслужби сподіваються на співпрацю з російськими колегами — тими, хто не може залишити місце роботи з окремих причин, але здатний надати важливі дані. При цьому своїх інформаторів ЦРУ намагаються убезпечити щонайбільше, для чого опублікували інструкції з використання окремих програм.

Серед них — відомий своєю "секретністю" браузер TOR, а також різні віртуальні приватні мережі або VPN. З їхньою допомогою можна буде зв’язатися з американцями без страху бути затриманим або заарештованим без суду та слідства.

Співробітники ЦРУ попереджають: використовувати домашній чи офісний комп’ютер для зв’язку зі спецслужбами не варто. Інакше можна легко потрапити до рук ФСБ та інших фахівців, які є у російського уряду.

При цьому в Америці заявляють, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість росіян, які бажають повідомити важливу інформацію, вкотре зросла. Нові інструкції стануть у нагоді тим, хто захоче підтримати українців "зливом" важливих розвідданих. Для цього потрібно буде вказати своє повне ім’я, країну, з якої ви зв’язуєтеся, офіційну політичну позицію та пояснити, які дані у вас є, а також чим вони можуть бути корисними.

Тим часом, українська розвідка працює повністю на наближення перемоги України. Свіжі дані ГУР свідчать про те, що росіяни планують розтягнути свою "спецоперацію" щонайменше до початку осені 2022 року.

При цьому в Україні вже бачать два найбільш реальні сценарії закінчення повномасштабної війни для росії. Цікаво, що в обох них рф втрачає частину територій.