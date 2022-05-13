Зеленський отримав вчений ступінь у США відразу в десятках вишів

Президент став докторантом гуманітарних наук

Українського лідера Володимира Зеленського вирішили підтримати не лише американські політики, а й науковці. Саме тому Manor College зі штату Пенсільванія першим присудив політику звання "доктора наук". Слідом за ним таке рішення ухвалило ще 26 навчальних закладів.

Про це стало відомо від голови почесного консульства України у Філадельфії Ірини Мазур, повідомляє "Телеграф".

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Саме Мазур і здобула документи про присудження почесного звання українському президентові. Відтепер Зеленський є професором гуманітарних наук. Нагородження відбулося у четвер, 12 травня.

Документ про докторантство Володимира Зеленського

За її словами, Manor College став не єдиним американським навчальним закладом, який підтримав подібну ініціативу. Підтримку Україні та її лідеру таким чином висловили ще 26 інших ВНЗ Сполучених Штатів.

Біографія Зеленського у розшифровці до брошури про ступінь доктора

Слід додати, що рішення Manor College може бути пов’язане ще й з тим, що заклад має тісні культурні та історичні зв’язки з нашої країни. Католицький коледж було засновано у 1947 році на території Дженкінтауна, а до його заснування доклали українські черниці ордена Святого Василя Великого.

Дженкінтаун знаходиться неподалік від Філадельфії.

Головними спеціальностями Manor College є ветеринарія та стоматологія. 2017 року на території навчального закладу було відкрито український музей.

Нагадаємо, що українського президента підтримують у багатьох країнах світу. Так, у Польщі для збору грошей на допомогу Україні було надруковано невеликий тираж марок із зображенням Володимира Зеленського. До слова, його "розміли" за лічені години.

Також "Телеграф" писав, що в тій же Америці Зеленський став "обличчям" кількох пам’ятних монет. Кошти від їхнього продажу теж будуть спрямовані на підтримку української держави.