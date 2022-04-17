Історичний момент: Білий дім вирішив оригінально підтримати Україну у війні з росією

Колекційні монети присвячені Зеленському та Україні.

На сайті офіційного подарункового магазину Білого дому продають колекційні монети із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляється на сайті, коштують монети 100 доларів і всі гроші від продажу будуть направлені на гуманітарну допомогу українцям.

Одну монету випустили на честь звернення Зеленського до членів Конгресу 7 березня.

"Це був напрочуд прямий заклик до дії з боку лідера військового часу, який доводить, що допомога Україні є моральним імперативом для країни, яка позиціонує себе як маяк свободи та демократії для всього світу. Президент Зеленський звернувся до Конгресу з особливо емоційним зверненням через графічні відеоролики та зображення своєю війною країни, що роздирається, сказавши: "Зараз вирішується доля нашої країни, доля нашого народу, чи будуть українці вільні, чи будуть вони в змозі зберегти свою демократію", — сказано в повідомленні на сайті Білого Дому.

Колекційна монета у США із зображенням Володимира Зеленського

Другу монету присвятили Зеленському за особисту честь і хоробрість при захисті України під час вторгнення росії.

"Із самого серця Києва президент Зеленський пообіцяв підтримку всьому своєму народу через соціальні мережі, допомагаючи розвіяти дезінформацію та пропаганду опозиційних сил. Це одна нація, яка люто відстоює свої позиції всупереч переважаючим силам. Відмова президента Зеленського відступити надихає", — сказано до опису Білий будинок.

Колекційна монета в США із зображенням Володимира Зеленського та України

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден назвав президента росії путіна військовим злочинцем після скоєних росіянами вбивств мирних українців під Києвом.