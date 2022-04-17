Исторический момент: Белый дом решил оригинально поддержать Украину в войне с россией

Коллекционные монеты посвящены Зеленскому и Украине.

На сайте официального подарочного магазина Белого дома продают коллекционные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается на сайте, стоят монеты 100 долларов и все деньги от продажи будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.

Одну монету создали в честь обращения Зеленского к членам Конгресса 7 марта.

"Это был поразительно прямой призыв к действию со стороны лидера военного времени, доказывающий, что помощь Украине является моральным императивом для страны, которая позиционирует себя как маяк свободы и демократии для всего мира. Президент Зеленский обратился к Конгрессу с особенно эмоциональным обращением через графические видеоролики и изображения своей раздираемой войной страны, сказав: "Сейчас решается судьба нашей страны, судьба нашего народа, будут ли украинцы свободны, будут ли они в состоянии сохранить свою демократию", — сказано в сообщении на сайте Белого Дома.

Коллекционная монета в США с изображением Владимира Зеленского

Вторую монету посвятили Зеленскому за его личную честь и храбрость при защите Украины во время вторжения россии.

"Из самого сердца Киева президент Зеленский пообещал поддержку всему своему народу через социальные сети, помогая развеять дезинформацию и пропаганду оппозиционных сил. Это одна нация, яростно отстаивающая свои позиции вопреки превосходящим силам. Отказ президента Зеленского отступить вдохновляет", — сказано к описанию монеты на сайте Белого дома.

Коллекционная монета в США с изображением Владимира Зеленского и Украины

Отметим, ранее президент США Джо Байден назвал президента россии путина военным преступником после совершенных россиянами убийств мирных украинцев под Киевом.