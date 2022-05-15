Українського ексміністра, любителя росії засікли у польському кафе (фото)

Політик покинув Україну під час війни, адже мав змогу виїхати з країни за віком

Колишній міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко, який влаштував скандал на заправці у Яремчі через обмеження щодо бензину і хизувався документами ЗСУ, виїхав у Польщу. Проросійського політика помітили в одному із закладів Варшави.

Про це повідомив громадський діяч Сергій Стерненко у власному Twitter-акаунті.

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"Пам‘ятаєте скандал із проросійським Червоненком, коли він на АЗС в Яремче кричав що йому треба повний бак, бо в нього документи від ЗСУ? Наш герой знайшовся. Він вже покинув Україну та мужньо тримає оборону… ні, не в улюбленій росії, а у Варшаві", — написав Стерненко у суботу, 14 травня.

На підтвердження своїх слів активіст опублікував фотографію, на якій чоловік дуже схожий на Євгена Червоненка сидить сам за чашкою кави у якому закладі. За інформацією Стерненка, мова про заклад Mennica Złota Polska.

Євген Червоненко виїхав з України у Польщу - його помітили у Варшаві

Варто зазначити, що Євген Червоненко — політик єврейського походження, який народився в українському Дніпропетровську, член партії "Наша Україна", Міністр транспорту та зв'язку (2005 року). Він відомий своїми проросійськими настроями, частими скандалами й словесними перепалками в прямих ефірах опозиційних телеканалів, на які його активно запрошували. Колишньому міністру на цей час 62 роки, тому він не підпадає під категорію громадян, яким заборонено виїзд через воєнний стан.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з України під час війни вдалося втекти й колишньому главі Конституційного суду Олександру Тупицькому. Його у спортивних штанах помітили за чашкою кави у Відні.