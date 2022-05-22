У Зеленського відповіли на пропозицію домовитися з росією: "Є краща ідея"

Заходу варто перестати лебезити перед росією

Світ має об’єднатися та допомогти Україні перемогти росію, а не намагатися домовитися з Кремлем про можливість конвоювати продовольчі вантажі у Чорному морі. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Заходу варто згадати про те, що саме через рф сотням мільйонів людей у світі загрожує голод.

Про це чиновник написав у своєму особистому Twitter, передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Така реакція Подоляка з’явилася після публікації в журналі The Economist, де журналісти міркували про можливість уникнути глобального голоду, зокрема, для країн Африки. Одним з варіантів виходу з проблемної ситуації стала пропозиція "домовитися" з росією та Україною щодо оформлення міжнародних конвоїв. Такі супроводжуючі нібито могли б з’явитися біля вантажних суден у Чорному морі, які везуть продовольство.

"Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря", — заявив Подоляк.

На його думку, після цього Україна зможе впоратися і сама, щоб мати можливість безперешкодно пересуватися в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким чином українська влада намагається обійти блокаду Чорноморської акваторії та допомогти миру з постачанням продовольства. Для цього використовують додаткові маршрути на суші.