Україна рятує світ від голоду: Кулеба пояснив, як Київ оминає російську блокаду

Росія ставить мільйони людей під загрозу голоду

З початку повномасштабного вторгнення рф блокує порти України, що ставить мільйони людей під загрозу голоду.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Кулеба повідомив, що Україна налагодила два альтернативні маршрути для експорту продовольства, поки заблоковано порти.

"Росія ставить мільйони людей під загрозу голоду, блокуючи наші порти. Україна разом із партнерами налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту та порятунку Африки та інших регіонів від голоду. Росія має зняти блокаду, щоб дозволити повний та вільний експорт.", — заявив глава МЗС України Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, що Європарламент підтримав створення міжнародного трибуналу з покарання росії. Нещодавно глава МЗС України назвав основну мету на війні – звільнення всіх територій України.

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Нагадаємо, Дмитро Кулеба у квітні проговорився про потужний удар по росії.

Раніше повідомлялося, що причиною скандалу між Зеленським і Штайнмаєром став витік неперевіреної інформації в німецькі ЗМІ.