Влада Мексики вишукано потролила росіян українською мовою

Подібні проблеми спостерігаються виключно у громадян рф

Росіяни, які відчайдушно шукають можливість залишити країну, чия економіка впевнено йде слідом за військовим кораблем, намагаються оформити дозвіл на в’їзд до Мексики. Проте влада цієї країни не зацікавлена бачити у себе російських туристів, тому надсилає їм оригінальні відмови — українською мовою.

Про таку незвичайну "функцію" сайту мексиканського посольства в росії повідомило пропагандистське видання "РИА Новости", передає "Телеграф".

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Щоб мати можливість подорожувати до Мексики, людина має оформити спеціальний електронний дозвіл. Користувачеві мережі пропонують заповнити спеціальну анкету, відправити її на розгляд, а потім, за результатами її розгляду, отримати бажаний документ чи ні.

Одне з питань анкети – громадянство. І якщо ввести в цю графу "росіянин", за підсумком заповнення система видасть інформацію про те, що запит не опрацьовано. Також це доповнюється дуже черговою фразою про необхідність звернутися до посольства, але написаної не російською чи англійською, а українською мовою.

Ні посольство Мексики в росії, ні МЗС рф не прокоментували таку особливість ресурсу. У мережі ж припускають, що таким чином мексиканські дипломати чи влада вирішила показати свою солідарність із українським народом.

Нагадаємо, що територію росії зараз дуже складно залишити через блокування багатьма країнами Заходу повітряного сполучення з країною-агресором. При цьому за кордон намагаються втекти навіть родичі одіозних політиків та зрадників України — як, наприклад, донька екс-регіонала Олега Царьова Ольга.