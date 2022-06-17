Чи можливе примирення з росією у майбутньому: спікер Ради дав відповідь

Деякі дії російських окупантів не заслуговують на прощення, вважає політик

Український народ навряд чи колись зможе повністю примиритися із сусідньою росією після закінчення нинішньої війни. За словами речника Верховної Ради Руслана Стефанчука, кривавий диктатор володимир путін зробив усе можливе, щоб про нормально співіснування двох країн не було в майбутньому й мови.

Про це політик розповів під час інтерв’ю австрійському виданню Kronen Zeitung. Він підкреслив, що звірства армії рф на території України надто жорстокі і масштабні, щоб мова колись зайшла про прощення.

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"Усім, хто втратив сім’ю в Бучі чи Ірпені, кого викрали з Маріуполя, або вагітним жінкам, які втратили чоловіків та ненароджених дітей при спробі втечі, буде важко пробачити", — пояснює Стефанчук.

Також він каже, що кровопролиття українців стосується не лише мирних мешканців, а й втрат на фронті. А загальні втрати України дуже великі, що, звісно ж, потребує справедливості. На думку Руслана Стефанчука, для нашої країни такою справедливістю стане перемога у війні та покарання всіх винуватців.

При цьому політик підкреслив, що Україна не прагне перемоги "будь-якою ціною" — для нашої країни важливе кожне життя громадянина, чи то мирний, чи солдат.

"Головний наш пріоритет — врятувати чиєсь життя", — зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що президент Володимир Зеленський також не сумнівається у перемозі над російськими окупантами. Водночас він наголошує, що мирні переговори розпочнуться лише тоді, коли Москва покаже свою готовність до діалогу конкретними діями.

Про необхідність справедливого покарання для російських загарбників, до слова, говорили і європейські лідери, які напередодні побували в Україні з візитом. Особливо їх вразила поїздка в розбитий окупантами Ірпінь.