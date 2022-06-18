Зеленський приїхав до прифронтового міста

Політик особисто проконтролював, як на південних рубежах тримають оборону

Український лідер Володимир Зеленський проводить суботу, 18 червня, із робочим візитом у Миколаєві, який напередодні був обстріляний російськими окупантами. Програма дій президента складалася з огляду міста, яке регулярно страждало від "прильотів", та проведення наради з представниками місцевої влади.

Інформація про відвідування прифронтового міста Зеленським була опублікована українським політиком, екснардепом Сергієм Лещенком. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Незабаром дані підтвердила пресслужба президента України.

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Як виявилося, президент приїхав до Миколаєва, щоб провести важливу нараду з місцевими чиновниками. Відомо, що обговорювалося стан економіки та сільського господарства у регіоні. Також увагу приділили питанню відновлення водопостачання, з яким на Миколаївщині й досі є значні проблеми.

Зеленський у Миколаєві

Оглядають розбиту будівлю Миколаївської ОВА

"Не припиняємо працювати заради перемог", — зазначили у пресслужбі президента.

Додамо, що під час засідання очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім отримав з рук Володимира Зеленського орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мер Миколаєва Олександр Сєнкевич – орден за мужність ІІІ ступеня.

Момент нагородження Кіма

Також був підвищений у званні один із військовослужбовців, які відповідають за оборону регіону. Боєць навіть попросив замінити старі погони на нові особисто президента, на що той швидко відповів згодою.

Урочистий момент

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, скільки життів українців забрав останній ракетний удар по Миколаєву. Слід зазначити, що снаряди окупантів зруйнували кілька будівель мирної інфраструктури міста.