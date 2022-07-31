Вони мають травму: експерт пояснив проблему з допомогою України від Італії

Деякі італійці бояться опинитися на боці того, хто програв, і схиляються до нейтралітету

Італія після поразок у Першій та Другій світовій війнах побоюється приймати чийсь бік та всерйоз допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

Таку думку експерт із міжнародних відносин Тарас Семенюк висловив політичній оглядачці "Телеграфу" Юлії Забєліній.

"Італія у двох останніх світових війнах була на боці тих, хто програв, особливо з Першої світової війни у них є така травма, — загинули понад 300 тисяч солдатів, і вони загинули не через бойові дії, а просто замерзли. Вони не були готові по одягу до холодних країн. І це було такою травмою, через що оборона впала в Італії", — наголосив Семенюк.

"І Друга світова війна, коли Муссоліні був на боці Гітлера, очевидно після поразки фашистської Німеччини італійці прийшли до позиції, — ми краще будемо нейтральними, ніж підтримуватимемо Україну. Є цей пацифістський рух", — додав експерт.

За його словами, на ток-шоу в Італії він відчував пресинг, що не потрібно давати Україні зброю, проте при спілкуванні з італійцями виходячи з сьогоднішніх реалій, а не історії, більшість із них все ж таки розуміють, що війну почала росія, що путін хоче знищити Україну, і допомагати треба.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що криза в Італії, спровокована можливою відставкою прем’єр-міністра Маріо Драгі, може завадити країні повноцінно допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.