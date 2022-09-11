Варіантів немає: Резніков розповів, чим закінчиться війна в Україні

росія пройшла вже не одну точку неповернення

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що зараз уже не йдеться про виведення російських військових на кордони 23 лютого 2022 року, — тепер Україна має повернути усі окуповані території.

Таку думку він висловив у ході виступу на конференції YES, повідомляє "Телеграф".

За його словами, раніше справді розглядався варіант переговорів та виведення росією військ на кордони до 24 лютого.

"Це ще було можливо, коли не було ще стільки загиблих та руйнувань. Але на сьогодні вони пройшли не одну точку неповернення, їх там вже багатокрапка. Тому варіанта на 24 лютого 2022 року в цьому моменті історії людства вже не існує", — підкреслив Резніков.

"Йтися може лише про повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно-визнаних кордонів станом на 1991 рік. А це звичайно означає: Крим — це Україна, весь Донбас, Луганськ, Донецьк, — це Україна", — додав міністр оборони України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Резніков заявляв, що "нормандським форматам" та "Мінськам" в Україні більше не довіряють.