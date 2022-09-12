Зеленський та Кулеба відповіли лаврову щодо переговорів, назвавши чітку умову

Україна не має наміру йти на поводу ультиматумів

В Україні відреагували на заяву глави російського МЗС сергія лаврова, який закликав "не затягувати з переговорами". За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо наша країна і розпочне діалог з агресором, то лише щодо повного поновлення територіальної цілості нашої держави в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Про це глава українського МЗС сказав в інтерв’ю австрійському виданню ORF. Він назвала щонайменше два кроки, яких вимагає Україна від росії, перш ніж можна заговорити про можливість переговорів.

Так, Кулеба зазначив, що росія як мінімум повинна реалізувати дві такі дії: припинити вогонь і вивести війська з території України.

"Ми будемо готові обговорювати з росією лише питання відновлення повної територіальної цілісності України. Але ситуація поки не така. Адже росія далі атакує українські міста і продовжує свій наземний наступ. Так не поводяться країни, які хочуть переговорів. Ми не дурні, ми хочемо побачити від росії дії, які націлені на мир", — сказав глава українського МЗС.

З подібними тезами виступив і президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. На сьогоднішній день, заявив гарант, планів вести переговори з агресором немає. Він наголосив, що не має наміру говорити з тими, хто висуває ультиматуми. Зеленський виділив головну умову для будь-яких угод між країнами: повне виведення російських військ з української території. Отримати ще один "Мінськ", додав президент, він не хоче.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа — дипломатичне рішення, а інша Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, тому що Мінськ — порожній папірець, який дозволить росії відпочити перед наступним вторгненням", — заявив президент.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення путін і Зеленський прямо не говорили. Є думка, що їхня розмова могла б відбутися на саміті G20, але Україна чітко назвала умови, за яких готова говорити з країною-агресором.