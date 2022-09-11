"Затягувати не варто": лавров знов заговорив про перемовини після успіхів ЗСУ на Харківщині

Російська влада наголошує, що за стіл переговорів треба сідати якнайшвидше

Переговори між Україною та рф на рівні глав держав з моменту російського вторгнення в нашу країну не відбувалися жодного разу. Про ймовірність зустрічі Зеленського та путіна на саміті G20 тільки говорять, але Україна вже озвучила умови, за яких вона погодиться бодай про щось говорити з країною-агресором. Тим часом російська влада заявляє, що вони не проти говорити.

Як передають пропагандистські ЗМІ, з такою заявою виступив голова російського МЗС сергій лавров. За його словами, росія не відмовляється від переговорів з Україною.

"Чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитися", — сказав глава російського МЗС.

При цьому він звинуватив Захід у намаганнях зберегти та зміцнити своє домінування у світі.

Примітно, що російська влада заговорила про перемовини після того, як Збройні сили України перейшли у контрнаступ на Харківщині і вже досягли значних успіхів, вигнавши російських окупантів майже до самого кордону.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що за злочини Кремля повинен відповідати весь російський народ. І пропонує цивілізованим країнам заборонити в’їзд росіянам. Також глава держави чітко дав зрозуміти, що "Мінська-3" не буде. І що Україна має повернути все, включаючи Крим. В аналогічному ключі висловлювався і міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" разом з експертами з'ясовував, чи справді Кремль хоче якнайшвидшого миру та якою є ймовірність переговорів у найближчі місяці.