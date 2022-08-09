"Мінська-3" не буде. Україна має повернути все, включаючи Крим — Подоляк
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Влада України розуміє: залишити території в окупації — значить чекати на нову війну
Україна не укладатиме з кремлівськими політиками мирних угод, схожих на "Мінські". Для проведення будь-якого діалогу про припинення війни Москві доведеться виконати низку українських вимог, у тому числі залишити всю територію нашої держави, включаючи Кримський півострів.
Про позицію президента та уряду докладніше розповів радник голови ОП Михайло Подоляк у свіжому інтерв’ю для ВВС Україна. На думку чиновника, президент Володимир Зеленський чітко демонструє, якої позиції дотримується українська держава, і що ми готові зробити заради перемоги.
Можливість залишити хоча б частину територій під російською окупацією зараз не розглядається. Хоча б тому, що це дозволить росії постійно влаштовувати нові провокації, а також продовжувати війну, нехай і "локально".
"Це треба усвідомити — вже не може бути такого, що ми підпишемо якийсь, умовно кажучи, "Мінськ-3", бо тоді ми повинні будемо визнати, що за рік ми знову матимемо війну. Тоді ми повинні будемо визнати, що нам треба повністю забути про можливість розвивати Україну, бо і наші партнери розумітимуть, що […] в Україну категорично не можна буде вкладати гроші, в Україну не можна буде повертатися, в Україні не можна буде розвивати бізнес", — пояснює Михайло Подоляк.
У Кремлі зараз вважають, що якщо їм не вдасться повністю захопити Україну, то з неї потрібно зробити повністю знищену територію, на яку не захочуть інвестувати. Саме тому влада не збирається більше грати в подібні ігри.
"Тому сформулюємо чітко. Ви правильно кажете: ми за мир, але, вибачте, не ми прийшли на територію Росії. Війна йде тільки на території України. І мир може бути тільки тоді, коли інша держава покине нашу територію. Все, крапка", — наголосив чиновник.
Про відведення російських військ на лінію зіткнення станом до 24 лютого більше не йдеться. Подоляк підкреслює: рф вважатиме такий результат програшем, Україна — теж.
"Я розумію, що хочеться мати ідеальну систему, ідеальне рішення. Але це війна. А війна має конкретику. Конкретика проста: хтось повинен виграти, хтось повинен програти, — стверджує заступник голови ОП. — Це ж питання навіть не війни за території, це питання війни за цінності. Тут закладено питання, як буде розвиватися людство у наступні принаймні 50 років. І тому я вважаю, що з ціннісної точки зору, з точки зору прогресу, для людства вкрай важливо, щоб виграла Україна".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які три варіанти закінчення війни з росією бачить голова Міноборони Олексій Резніков. Наголосимо, що варіанта з "Мінськом" він також не озвучував.
Крім цього, ми писали про те, що за нові обмеження для російських громадян пропонує ввести Заходу президент Володимир Зеленський.