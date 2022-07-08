Резніков назвав три сценарії закінчення війни з росією: нового "Мінська" там немає

Україна не піде на капітуляцію

У п’ятницю, 8 липня, на 135-й день повномасштабного вторгнення рф в Україні озвучили кілька сценаріїв завершення війни з росією

З відповідною заявою виступив міністр оборони Олексій Резніков під час конференції Forbes "Будуємо разом". Чиновник зазначив, що Київ не піде на "Мінськ-3" чи "капітуляційні домовленості".

За словами Резнікова, можливі три варіанти перемоги:

Чергова серія жестів "доброї волі" росіян — по суті відступ, подібний до того, що було у Київській, Чернігівській, Сумській областях та на острові Зміїний. За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, а потім розпочнуться переговори щодо Донбасу та Криму. Поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї. "Ми не можемо боротися з ними за принципом "м’ясорубка на м’ясорубку", — зазначив міністр. Третій сценарій — "парад суверенітетів" у росії та розпад країни. "Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя", — вважає Резніков.

Також він зазначив, що для формування гарантій безпеки Україні слід рухатись за принципом створення нових оборонних альянсів.

"Ми бачимо, що завдяки "Брекзиту" Велика Британія не пов’язана позиціями різних членів Євросоюзу. У нас фантастичні відносини з країнами Балтії, я аплодую нашим відносинам з Польщею, ще недавно нам говорили, що участь України у проєкті "Тримор’я" неможлива, зараз це стало реальністю", – сказав Резніков.

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Раніше Резніков озвучив кількість українських воїнів, які виконують різні функції по обороні держави під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив можливість завершення війни з рф до кінця 2022 року.