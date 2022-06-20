Переговори з росією: Єрмак розповів, якого варіанта точно не буде

Київ чітко усвідомлює "побічний ефект" від мирних угод по типу "Мінська-3" з росією

Україна не допускає будь-яких компромісів і не збирається йти на поступки російській федерації, підписуючи угоди на кшталт "Мінська-3".

Про це Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів під час свого чергового інтерв'ю для видання LB, відповідаючи на питання журналіста, чи допускає Україна ймовірність будь-якого варіанту "Мінська-3".

"Ні, точно не допускаємо. В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя людей, які б таке допускали, в нашій команді немає", — пояснив український чиновник.

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Варто відзначити, що Мінські угоди були укладені ще в період президентства лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

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Нагадаємо, що ймовірність підписання Міських угод щодо тимчасового перемир'я з росією раніше прокоментував і радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який заявив, що українське керівництво не збирається йти на поступки та підписувати мирні документи по типу "Мінська-3".

Також "Телеграф" повідомляв, що таку ж позицію щодо поступок росії висловив і радник керівника ОП і представник української делегації на переговорах з рф Михайло Подоляк. За його словами, Україну домовленості про тимчасове перемир’я не цікавлять. Він також додав, що війна з росією не закінчиться підписанням Мінських угод, тому що український уряд чітко усвідомлює всі ризики таких договорів, мовляв, такі документи призводять лише до трагедій.