Проросійських партій у Раді не буде: озвучено цікавий прогноз

Є дві причини, чому політсили, що підіграють рф, не зможуть пройти до парламенту

В Україні залишається мізерна кількість людей, які проросійськи налаштовані або співчувають росії, однак у них не буде партії в наступному парламенті.

Такий прогноз в інтерв’ю "Телеграфу" висловив екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який до обрання був відомим політтехнологом.

Він зауважив, що в Україні є лише кілька відсотків проросійських громадян, — і йдеться саме про осіб з проросійськими настроями, а не про російськомовних українців.

"У них вже не буде представництва у наступному парламенті. Тому що не буде партії, яка зможе йти з такими гаслами (це по-перше) і отримати більше 5% голосів (по-друге)", — наголосив Разумков.

Також, за його словами, на сьогоднішній день 85% українців вважатимуть перемогою саме відновлення територіальної цілісності України, а не мирні переговори з росією, незважаючи на те, що саме шляхом переговорів Україна змогла відкрити зерновий коридор.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Інституті нацпам’яті назвали три речі, якими українці історично відрізняються від росіян.