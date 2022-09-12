Пророссийских партий в Раде не будет: озвучен интересный прогноз

Есть две причины, почему подыгрывающие рф политсилы не смогут пройти в парламент

В Украине остается мизерное количество пророссийски настроенных или сочувствующих россии людей, однако у них не будет партии в следующем парламенте.

Такой прогноз в интервью "Телеграфу" высказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который до избрания был известным политтехнологом.

Он заметил, что в Украине есть всего несколько процентов пророссийских граждан, — и речь идет именно о лицах с пророссийскими настроениями, а не о русскоязычных украинцах.

"У них уже не будет представительства в следующем парламенте. Потому что не будет партии, которая сможет идти с такими лозунгами (это во-первых) и получить больше 5% голосов (во-вторых)", — подчеркнул Разумков.

Также, по его словам, на сегодняшний день 85% украинцев сочтут победой именно восстановление территориальной целостности Украины, а не мирные переговоры с россией, — несмотря на то, что именно путем переговоров Украина смогла открыть зерновой коридор.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Институте нацпамяти назвали три вещи, которыми украинцы исторически отличаются от россиян.