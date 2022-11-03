Ймовірність вторгнення Білорусі в Україну, бажання путіна та терор лукашенка: ТОП-8 заяв опозиціонерки Тихановської

Білоруська опозиціонерка розповіла, як бачить майбутнє України та РБ

Білорусь від самого початку повномасштабного вторгнення рф до України офіційно підтримує кремлівський режим та допомагає загарбникам атакувати нашу країну. Наразі ж активізувалися розмови про ймовірне повторне вторгнення з боку цієї країни на нашу територію. Однак не всі громадяни цієї країни розділяють подібне бачення режиму: хтось став до зброї пліч-о-пліч із солдатами ЗСУ, хтось — "воює" на політичному фронті. Однією з таких є і очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Днями вона дала розлоге інтерв'ю журналістам "Української правди". Політик говорила про війну в Україні, полк Каліновського, лукашенківський террор та можливість налагодження стосунків між українцями та білорусами. Спеціально для вас "Телеграф" зробив добірку найцікавіших заяв Тихановської.

Про допомогу від Білорусі

Незважаючи на це [терор режиму Лукашенка – "Телеграф"], люди роблять маленькі кроки, хто що може зробити в цій ситуації. Завдяки нашим партизанам, я дуже сподіваюся, що ми зробили хоча б цей невеликий внесок у той момент, що російські війська не змогли так, як вони розраховували, повноцінно, скажімо, увійти до України. Вони мали завдання за три дні захопити Київ. Я дуже сподіваюся, що і цей внесок білорусів якось вплинув. […]У нас стільки білорусів залишилося в Україні, аби допомагати. Наші медики допомагали там пораненим військовим та цивільним.

Як можна в такій ситуації хоч якось допомогти Україні? У нас зараз немає держави, тому що держава окупована, режим став співагресором у цій війні, колаборантом Путіна.

Про можливість вторгнення армії РБ в Україну

Знаєте, коли кажуть "Офіційно Білорусь не вступить у війну", це мене трохи дивує. Тому що режим Лукашенка вже офіційно вступив у цю війну.

Коли ми говоримо про білоруську армію, я думаю, що більша ймовірність вступу білоруських військ була все ж таки в лютому, коли Лукашенко також був упевнений у цьому бліцкризі, як і Путін, як і Кремль.

Але вже тоді було зрозуміло, що у білоруській армії немає антиукраїнських настроїв. Білоруські солдати не вмотивовані йти воювати проти українців.

Про бажання Путіна

Ви розумієте, що зараз для Росії важливо, щоб українці ставилися до білорусів з такою самою ненавистю, як і до росіян? Ми не є для вас ворогами. Але, звичайно, є величезна ймовірність, що Білорусь може бути використана як плацдарм для військової техніки. Тут багато всяких теорій виникає, що росіян переодягнуть у білоруську форму, щоб показати, що білоруси воюють. Бо Путін теж не хоче бути один у цій війні.

Про можливу відповідь з боку України

Так, я розумію, що якщо знову ракети полетять з території Білорусі, українці й Україна мають право атакувати у відповідь.

Саме тому наше завдання – запобігти вступу білоруських військ на територію України.

Про сором білорусів

Думаєте, нам не боляче, не соромно через те, що з території Білорусі атакували, стільки жертв було через те, що з території Білорусі летять ці ракети? Та соромно нам, звичайно. І ми розуміємо, що, можливо, не дотиснули, не вистояли до кінця у 20-му році. Можемо звинувачувати, що підтримки було мало. Але це теж наша вина, і ми почуваємося винними.

Але на одній вині далеко не поїдеш. Ми маємо навчитися розмовляти, навчитися ділитися нашим болем. Зараз найголовніше – це не поділити наші нації, щоб ми не стали ворогами одна одній.

Про лукашенка

[Його] режим тримається на трьох, мабуть, стовпах, можна сказати: це гроші, це силовики і підтримка Путіна. І це те, що дозволило йому втриматися й у 20-му році. І я більше, ніж впевнена, що знову ж таки, коли ми відчуємо цей момент, будуть у нас і масові виходи на вулицю, і набуде чинності план "Перемога".

[…] Я дуже сподіваюся, що українці, які так вихваляли Лукашенка усі ці роки, бо не розуміли, що відбувається насправді, уже ніколи не повернуться на цей наратив "у Білорусі вулиці чисті та молоко смачне".

Про білоруську опозицію

В Україні відпрацьовуються ось ці наративи, що "Тихановська ФСБшна", що вона там колись сказала про "мудрого Путіна". Ось це все мусолиться, намагаються виставити демократичні сили у поганому світлі, що вони недостатньо проукраїнські, недостатньо проєвропейські.

Але ми вже стільки разів відкрито заявляли, що ми на боці України, ми за демократичне майбутнє, і давайте зараз уже будувати стосунки, бо нам все одно жити разом. Нам теж важливо бачити, що не вдасться Путіну зіштовхнути нас лобами, що ми не вороги один одному.

Про полк Каліновського

У нас є людина, чийого імені я не можу називати, вона є сполучною ланкою між полком Каліновського та іншими білоруськими формуваннями та демократичними силами. Ми дуже пишаємось білорусами, які поряд з українцями воюють. Вони, звичайно, наші герої, я б сказала, що вони певною мірою відстоюють обличчя білорусів у цій війні. І я чула високі оцінки про мужність, сміливість наших білоруських добровольців.