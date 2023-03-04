"росія не готувалася до цього": ізраїльський офіцер пояснив один із головних проколів кремля

Уряд росії не готувався до оборонної війни

На території росії почастішали вибухи невідомого походження у прикордонних та не зовсім районах. Влада країни та пропагандисти плутаються у свідченнях, звинувачуючи то "українські безпілотники", то диверсантів. Але всі ці події говорять про одне — система ППО росії має низку проблем.

Про це у передачі "У гостях у Гордона" розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. За його словами, проблеми у роботі російської ППО виникли кілька десятків років тому.

Після Військово-повітряних сил та Військово-морського флоту ППО є найскладнішим родом військ у технологічному елементі. У СРСР цьому роду військ приділялася велика увага, але пізніше Союз "потрушів" і розвалився, що цілком закономірно.

"Коли Радянський Союз почав розвалюватися, це позначилося на всіх армійських структурах, у тому числі і на ППО. ППО ніколи не було сильною стороною в пізньому Радянському союзі і тим більше за часів сучасної росії. У 80-х роках американський льотчик-хуліган з території Фінляндії зміг на легкомоторному літаку долетіти до Червоної площі. Цей випадок багато ілюструє", — зазначив Григорій Тамар.

Ізраїльський офіцер додав, що росія не готувалася до війни з Україною — це видно з багатьох проблем в армії. Більше того, влада країни вже точно не готувалася до оборонної війни, а ППО — це елемент оборони. Військове командування росії почало "розсмикувати" системи ППО, знімаючи з бойового чергування системи С-300 та С-400. Росіяни переформатували оборонні комплекси для завдання ударів по території України, що ще більше послабило оборонну систему країни-агресора.

"Структура ППО складається з багатьох ланок, і якщо потягнути хоча б одну, то це поведе за собою каскадну реакцію. У результаті вся система ППО країни буде зруйнована. Будь-якому російському військовому сьогодні зрозуміло, що система ППО у них у дуже плачевному стані. Вона не може захистити величезну країну", — розповів офіцер армії Ізраїлю.

На думку Григорія Тамара, зараз росіяни мають два головні пріоритети — Кремль і бункер путіна. Саме там і буде зосереджено основну силу систем ППО. А "марсіани", відчувши смак перемоги, почнуть "рвати на шматки" військові об’єкти та структури в тилу росіян. Адже безпілотник як зброя не несе загрози життю атакуючої сторони.

"Треба прагнути до того, щоб атакували штаб-квартиру ФСБ, будівлю Міноборони, Генштаб. Це гідні цілі і їх потрібно розглядати як об’єкти вогневої поразки", — резюмував Григорій Тамар.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Підмосков’ї пролунали вибухи, а потім почали масово надходити дзвінки про мінування об’єктів інфраструктури. Причини того, що сталося в росії, пояснити поки не можуть.