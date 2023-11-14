Командувачі окремих видів військ ЗСУ не повинні залежати від цивільного міністра оборони — Юрій Гудименко

Військовослужбовець закликав внести зміни у відповідний закон

Юрій Гудименко закликав народних депутатів внести зміни в закон "Про національну безпеку", щоби в умовах війни призначення командувачів окремих видів військ ЗСУ залежало не від цивільного міністра оборони, а відбувалось за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко написав на своїй сторінці у Facebook.

"У законі "Про національну безпеку", який прийняли у 2018 році, була закладена норма, яка під час повномасштабного вторгнення набула абсолютно іншого сенсу і значення, і створює ціле поле для брудної гри. Знову читаю інсайди про те, що скоро будуть звільнені троє командувачів. У законі сказано, що командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Це означає, що цивільний міністр оборони вирішує, хто буде командувати, наприклад, ДШВ. Або морською піхотою. Або взагалі всіма. При тому, що в тому ж законі вказано: "Командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України підпорядковуються головнокомандувачу Збройних Сил України", — наголошує Юрій Гудименко.

За словами військового, під час мирного стану така система захисту національної безпеки є позитивною для дотримання балансу влади. Але це абсолютно не відповідає логіці під час війни та спонукає до постійного напруження там, де його не має бути – в армії країни, що воює.

"Я пропоную всім депутатам, які мене читають, подати і проголосувати за зміни. А саме додати у пункт 5 ст. 16 Закону України "Про національну безпеку" від 2018 року абзац: "ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ КОМАНДУВАЧІ ВИДІВ, ОКРЕМИХ РОДІВ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ НА ПОСАДУ І ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ПОСАДИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ЗА ПОДАННЯМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ".

Аналогічну заміну – в розділ про командувача Обʼєднаних сил. І відповідні правки у суміжні закони. А ми подивимось, хто як голосує", — підсумував Гудименко.