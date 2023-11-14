Командующие отдельными видами войск ВСУ не должны зависеть от гражданского министра обороны — Юрий Гудыменко

Военнослужащий призвал внести изменения в соответствующий закон

Юрий Гудыменко призвал народных депутатов внести изменения в закон "О национальной безопасности", чтобы в условиях войны назначение командующих отдельными видами войск ВСУ зависело не от гражданского министра обороны, а происходило по представлению главнокомандующего ВСУ.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко написал на своей странице в Facebook.

"В законе "О национальной безопасности", который приняли в 2018 году, была заложена норма, которая во время полномасштабного вторжения приобрела совершенно иной смысл и значение и создает целое поле для грязной игры. Снова читаю инсайды о том, что скоро будут уволены трое командующих. В законе сказано, что командующие видами, отдельными родами войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины, что означает, что гражданский министр обороны решает, кто будет командовать, например, ДШВ. Или морской пехотой. Или вообще всеми. При том, что в том же законе указано: "Командующие видами, отдельными родами войск (сил) Вооруженных Сил Украины подчиняются главнокомандующему Вооруженными Силами Украины", — отмечает Юрий Гудыменко.

По словам военного, во время мирного положения такая система защиты национальной безопасности хороша для соблюдения баланса власти. Но это совершенно не соответствует логике во время войны и вызывает постоянное напряжение там, где его не должно быть – в армии воюющей страны.

"Я предлагаю всем депутатам, которые меня читают, подать и проголосовать за изменения. А именно добавить в пункт 5 ст. 16 Закона Украины "О национальной безопасности" от 2018 года абзац: "ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМАНДУЮЩИЕ ВИДАМИ, ОТДЕЛЬНЫМИ РОДАМИ (СИЛАМИ) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ НАЗНАЧАЮТСЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДАЮТСЯ С ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ".

Аналогичную замену – в раздел о командующем Объединенными силами. И соответствующие поправки в смежные законы. А мы посмотрим, кто как голосует", — подытожил Гудыменко.