"Сподівалися, що дотиснуть": Арахамія назвав головну умову росіян на переговорах у 2022 році

Усі інші умови росіян були скоріше "косметичними", аніж реально важливими для них

Російський режим під час переговорів з Україною навесні 2022 року заявляв, що готовий моментально закінчити повномасштабну війну, якщо український уряд погодиться відмовитися від вступу до НАТО. Російська делегація до останнього сподівалася, що українців вдасться "дотиснути".

Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці телеканалу "1+1" Наталії Мосійчук. За його словами, саме це й була головна умова росіян на переговорах.

"Щоб ми взяли нейтралітет – це була найбільша для них справа, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО… Фактично ключовий пункт був цей. Все інше там – косметичні, політичні приправки, типу денацифікація…", – пояснив він.

Втім, додав Арахамія, українська сторона на таку угоду не погодилася. По-перше, з тої причини, що потрібно було б змінювати Конституцію, бо прагнення України в НАТО закріплене у головному законі країни.

"По-друге, немає довіри й не було… до росіян, що вони це зроблять – це можна лише зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони прийшли насправді непідготовлені…", – резюмував Арахамія.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Арахамія розповів, що Україна вже майже два роки відбиває повномасштабний наступ росії, і з кожним місяцем все частіше звучать питання про те, як закінчиться війна і чи будуть переговори. Однак є лише два варіанти, як усе має закінчитися.