В США сказали, коли проголосують за допомогу Україні

Угода щодо кордонів прогресує, особливо з урахуванням зацікавленості Білого дому у процесі

Сенат США на наступному тижні проголосує за пакет фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Канікули в Сенаті відкладено на тиждень, тож 18 грудня сенатори зберуться на переговори, щоб досягти угоди щодо кордонів.

Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами Шумера, сенатори розуміють, що за ними зараз спостерігає увесь світ, в тому числі вороги США.

Інші сенатори кажуть, що угода щодо кордонів прогресує, особливо з урахуванням зацікавленості Білого дому у процесі. Можна сподіватися, що за тиждень законопроєкт дійсно буде проголосований.

"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім зацікавлений у цьому, і це добре. Виглядає обнадійливо", – сказав виданню сенатор Джон Тьюн.

Водночас республіканці, схоже, продовжують демонструвати невдоволення, шантажувати та торгуватися. Зокрема сенатор-республіканець Том Коттон заявив, що попри прогрес сторони переговорів залишаються "дуже далекими" одна від одної.

Як раніше писав "Телеграф", 13 грудня в США Сенат підтримав оборонний бюджет країни на 2024 фінансовий рік у рекордній сумі в 886 мільярдів доларів. Він був схвалений 68 голосами "за", 11 проголосували проти, інші утримались.

Тим часом якщо найближчим часом Конгрес США не ухвалить фінансування для надання військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між постачаннями озброєння Києву та підтриманням власної боєздатності. Наразі кошти на допомогу Україні майже вичерпані.