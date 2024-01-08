Вже на цьому тижні: американський конгресмен зробив прогноз щодо допомоги США Україні

Із самою угодою поки що не все зрозуміло, але це безумовно величезний прогрес

Вже на цьому тижні законодавці з Конгресу Сполучених штатів можуть опублікувати текст двопартійної угоди, яка присвячена вирішенню питань з іміграцією та кордоном США. Ця угода відкриває шлях до розблокування допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

Про це пише американське видання Politico із посиланням на конгресмена від Республіканської партії Джеймса Ленкфорда, який є одним з головних переговорників від республіканців. Він заявив про це виданню ввечері 7 січня.

"Оптимістичні висловлювання сенатора Джеймса Ленкфорда є останньою ознакою того, що його переговори з сенаторами Кірстен Сінем та Крісом Мерфі можуть принести плоди після кількох днів термінових обговорень та місяців закулісних торгів", – зазначає видання.

Втім, йдеться у матеріалі, ще залишаються питання щодо Палати представників, зокрема щодо впертості спікера Майка Джонсона, який заявив, що його нібито не інформували про переговори сенаторів та додав, що не буде ставити жодної пропозиції на голосування – ніяк не пояснивши свою раптову фронду. Але Ленкфорд сподівається, що опір радикалів у Палаті буде врешті-решт подолано.

Також є низка питань щодо прийняття угоди різними силами як серед республіканців, так і серед демократів – оскільки трампісти та "ліве" крило Демократичної партії не згодні зі змінами, які пропонує інша сторона. Ясність настане тільки після публікації угоди – але так чи інакше, її досягнення вже є великим прогресом.

Як повідомлялось, днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Штати вважають пріоритетним посилення протиповітряної оборони України. В першу чергу засоби ППО мають бути у майбутніх пакетах військової допомоги Києву.

Також "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден, коментуючи обстріл України 29 грудня 2023 року казав, що Києву потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів у 2024 році.