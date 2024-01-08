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"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України": Шольц закликав країни ЄС передавати Україні зброю

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Постачання зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн Новина оновлена 08 січня 2024, 20:38
Постачання зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн. Фото EPA/MARTIN DIVISEK

Необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року

В Німеччині закликали інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.

Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву Канцлера Олафа Шольца, після зустрічі з новим прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні. На його думку, постачання зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, але "у будь-якому випадку занадто малі".

"Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – додав він.

Шольц вважає, що найпізніше до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року. За його словами, Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей.

Шольц підкреслив, що його держава є найбільшим донором допомоги Україні після США. Він каже, що на цей рік країна заклала 8 мільярдів євро на постачання їй зброї та військового обладнання, не рахуючи гуманітарної та фінансової підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилася підтримка України з боку Німеччини. Згідно з даними Інституту Кіля, від 24 січня 2022 року Берлін виділив понад 17,1 мільярда євро військової допомоги Україні. Це не зрівняється з 42 мільярдами євро від США, але це більш ніж удвічі більше, ніж інвестиції Великої Британії (7 мільярдів) і в 34 рази більше, ніж від Франції.

Теги:
#Зброя #Допомога #Олаф Шольц #Німеччина