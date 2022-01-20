Без зайвих зусиль: простий лайфхак для швидкого очищення граната
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За належної вправності та гострого ножа подібна "операція" не забере більше ніж хвилину часу
Яскраво-червоний, солодкувато-гіркий із легкою кислинкою, гранат давно встиг завоювати особливе місце у серцях людей. Однак необхідність його чистити часто відбиває саме бажання ласувати цим фруктом.
Цікавою і дуже простою відеорадою щодо процесу очищення граната у своєму Instagram поділився популяризатор науки Олександр Толмачов.
За його словами, люди "одомашнили" гранат тисячі років тому, внаслідок чого з’явилися навіть сорти практично без кісточок. А ось із шкіркою, яка б легко знімалася, фрукти поки не з’явилися.
Якщо ж ви є шанувальником граната і хотіли б навчитися його швидко обробляти, запасіться терпінням та гострим ножем.
Спочатку потрібно зробити шість невеликих надрізів угорі фрукта, які перетинатимуться один з одним. Це утворить у граната своєрідну "кришечку", що легко зніметься. Потім можна продовжити розрізи з боків плода, тим самим дозволяючи йому "розпастися" у формі зірки. Наприкінці процесу очищення не забудьте вийняти світлі перегородки всередині фрукта.
Для більшої наочності пропонуємо вам переглянути коротке навчальне відео.
Додамо, що гранат може містити в собі від 200 до 1400 насінин — залежно від сорту та розміру. Дослівний переклад назви фрукта у багатьох країнах світу звучить як "зернисте яблуко".
Варто зазначити, що у світі вигадали сотні різних способів полегшити собі життя при вживанні різних продуктів у їжу. "Телеграф", наприклад, раніше писав, як можна швидко і якісно подрібнити яйця для салату.
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