Без зайвих зусиль: простий лайфхак для швидкого очищення граната

За належної вправності та гострого ножа подібна "операція" не забере більше ніж хвилину часу

Яскраво-червоний, солодкувато-гіркий із легкою кислинкою, гранат давно встиг завоювати особливе місце у серцях людей. Однак необхідність його чистити часто відбиває саме бажання ласувати цим фруктом.

Цікавою і дуже простою відеорадою щодо процесу очищення граната у своєму Instagram поділився популяризатор науки Олександр Толмачов.

За його словами, люди "одомашнили" гранат тисячі років тому, внаслідок чого з’явилися навіть сорти практично без кісточок. А ось із шкіркою, яка б легко знімалася, фрукти поки не з’явилися.

Якщо ж ви є шанувальником граната і хотіли б навчитися його швидко обробляти, запасіться терпінням та гострим ножем.

Спочатку потрібно зробити шість невеликих надрізів угорі фрукта, які перетинатимуться один з одним. Це утворить у граната своєрідну "кришечку", що легко зніметься. Потім можна продовжити розрізи з боків плода, тим самим дозволяючи йому "розпастися" у формі зірки. Наприкінці процесу очищення не забудьте вийняти світлі перегородки всередині фрукта.

Для більшої наочності пропонуємо вам переглянути коротке навчальне відео.

Як навчитися швидко чистити гранат

Додамо, що гранат може містити в собі від 200 до 1400 насінин — залежно від сорту та розміру. Дослівний переклад назви фрукта у багатьох країнах світу звучить як "зернисте яблуко".

Варто зазначити, що у світі вигадали сотні різних способів полегшити собі життя при вживанні різних продуктів у їжу. "Телеграф", наприклад, раніше писав, як можна швидко і якісно подрібнити яйця для салату.