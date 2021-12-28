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Знижує тиск і покращує метаболізм: чому потрібно їсти гранат

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гранат містить багато корисних для організму кислот
Гранат містить багато корисних для організму кислот

Цей фрукт допомагає навіть при захворюваннях серця та нирок

Взимку полиці продуктових магазинів рясніють гранатами — фруктами, що мають безліч позитивних і цілющих властивостей. Мало хто знає, що вживання гранату допомагає людям, які страждають від підвищеного тиску та хвороб серця. Однак і це далеко не вичерпний перелік переваг гранату.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Людмила Горбуля.

Варто зазначити, що на корисність фрукта впливає вміст у ньому бурштинової, лимонної, винної, яблучної, аскорбінової й фолієвої кислот. Вони сприяють здоровому метаболізму та допомагають у зміцненні імунітету.

Крім цього, нутриціолог виділяє ще й такі корисні властивості гранату:

  • покращення гормонального фону;
  • підвищення рівня гемоглобіну у крові;
  • зниження тиску;
  • захист від захворювань серцево-судинної системи;
  • дезінфекція ротової порожнини.

Також, за словами лікаря, вживання граната налагоджує гормональне тло, знімає запалення при захворюваннях нирок, печінки, суглобів, очей, вух та статевих органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які корисні властивості мають волоські горіхи і яку просту і смачну страву з ними можна приготувати.

Теги:
#Харчування #Користь #Гранат #Нутриціолог
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