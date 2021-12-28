Знижує тиск і покращує метаболізм: чому потрібно їсти гранат

Цей фрукт допомагає навіть при захворюваннях серця та нирок

Взимку полиці продуктових магазинів рясніють гранатами — фруктами, що мають безліч позитивних і цілющих властивостей. Мало хто знає, що вживання гранату допомагає людям, які страждають від підвищеного тиску та хвороб серця. Однак і це далеко не вичерпний перелік переваг гранату.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Людмила Горбуля.

Варто зазначити, що на корисність фрукта впливає вміст у ньому бурштинової, лимонної, винної, яблучної, аскорбінової й фолієвої кислот. Вони сприяють здоровому метаболізму та допомагають у зміцненні імунітету.

Крім цього, нутриціолог виділяє ще й такі корисні властивості гранату:

покращення гормонального фону;

підвищення рівня гемоглобіну у крові;

зниження тиску;

захист від захворювань серцево-судинної системи;

дезінфекція ротової порожнини.

Також, за словами лікаря, вживання граната налагоджує гормональне тло, знімає запалення при захворюваннях нирок, печінки, суглобів, очей, вух та статевих органів.

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