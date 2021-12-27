Рус

Чому потрібно їсти волоські горіхи: пояснення нутріціолога

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
107
Горіхи вважаються величезним джерелом вітамінів
Горіхи вважаються величезним джерелом вітамінів

Багатьом гіпертонікам радять додати волоські горіхи до свого раціону.

Багаті мінералами, вітамінами та поживною клітковиною, волоські горіхи давно і щільно увійшли до нашого життя. Втім, більшість із нас досі воліє вживати їх у їжу винятково через смакові якості.

Тим часом нутріціолог Людмила Горбуля у своєму Instagram доступно пояснила, які корисні властивості мають горіхи.

Варто пам’ятати, що в волоських горіхах міститься чимало вітамінів А, С, Е, групи В, різних мінералів, а також білка. Вважається, що навіть цитрусові програють цьому продукту у користі.

Саме тому не дивно, що горіхи радять вживати людям для покращення імунітету, якості зору, пам’яті та навіть гормонального фону.

Згідно з інформацією від Людмили Горбулі, під час атеросклерозу та анемії лікарі пропонують пацієнтам включити горіхи до свого раціону. Це варто зробити і гіпертонікам, а також людям з проблемами кишечника.

Додатково, зазначає нутріціолог, з’їсти горіхи буде корисно і тим людям, у яких діагностовано:

  • ішемічну хворобу серця;
  • цукровий діабет;
  • авітаміноз;
  • нестачу йоду чи заліза.

Тепер, коли ви знаєте про величезну користь волоських горіхів, можете скористатися одним із рецептів "Телеграфа" і приготувати незвичайний салат з горіховим соусом на новорічний стіл.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Харчування #Горіхи #Грецькі горіхи #Користь
Рамзан Кадиров
Новини Росії
Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров
Кадиров захотів приєднати Україну до Чечні: йому нагадали про бої за ДАП (відео)
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: підозра Порошенка, військовий облік для українок, прес-конференція Путіна
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Категорія
Христина Тишкун у відвертій вечірній сукні відвідала Львівську міськраду
"Інвециц*йна няня": українці відреагували на зашквар із помічницею заступника міністра освіти
Дата публікації
Категорія
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї
Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка