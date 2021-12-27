Чому потрібно їсти волоські горіхи: пояснення нутріціолога

Багатьом гіпертонікам радять додати волоські горіхи до свого раціону.

Багаті мінералами, вітамінами та поживною клітковиною, волоські горіхи давно і щільно увійшли до нашого життя. Втім, більшість із нас досі воліє вживати їх у їжу винятково через смакові якості.

Тим часом нутріціолог Людмила Горбуля у своєму Instagram доступно пояснила, які корисні властивості мають горіхи.

Варто пам’ятати, що в волоських горіхах міститься чимало вітамінів А, С, Е, групи В, різних мінералів, а також білка. Вважається, що навіть цитрусові програють цьому продукту у користі.

Саме тому не дивно, що горіхи радять вживати людям для покращення імунітету, якості зору, пам’яті та навіть гормонального фону.

Згідно з інформацією від Людмили Горбулі, під час атеросклерозу та анемії лікарі пропонують пацієнтам включити горіхи до свого раціону. Це варто зробити і гіпертонікам, а також людям з проблемами кишечника.

Додатково, зазначає нутріціолог, з’їсти горіхи буде корисно і тим людям, у яких діагностовано:

ішемічну хворобу серця;

цукровий діабет;

авітаміноз;

нестачу йоду чи заліза.

Тепер, коли ви знаєте про величезну користь волоських горіхів, можете скористатися одним із рецептів "Телеграфа" і приготувати незвичайний салат з горіховим соусом на новорічний стіл.