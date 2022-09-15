Утеплитись до зими: чи законно ставити буржуйку в квартирі і як її можна зробити

Квартири не розраховані на облаштування печі, але в окремих випадках утеплитися може допомогти тільки вона

Українці поступово готуються до однієї з найхолодніших та найважчих зим за історію незалежності нашої країни. Через те, що критична інфраструктура може постраждати від російських ударів, багато хто шукає найбільш економічно вигідні способи утеплити власне житло. Одним із таких може стати наявність печі-буржуйки, яка подарує людям можливість прогріти приміщення без централізованого опалення.

Як зазначає "УНІАН", у використанні буржуйки у квартирах є свої складнощі. Щонайменше тому, що фактично її наявність є порушенням правил пожежної безпеки. Тобто, по суті, використовувати подібний спосіб опалення вкрай небажано — якщо не хочете поставити під загрозу цілісність як своєї, так і сусідської квартир.

Серед головних проблем, які додає наявність подібної печі, виділяють три:

відсутність димоходу — використовувати наявну вентиляцію заборонено, а додаткові труби у вікнах лише додадуть холоду в квартиру;

опалення лише однієї кімнати, а не всіх апартаментів;

високий ризик пожежі через відкритий вогонь.

Виняток становлять лише ті будинки, які максимально постраждали від воєнних дій, мають сильні руйнування та не будуть підключені до газового чи електричного постачання. У такому разі буржуйка може стати єдиним джерелом тепла.

Якщо ви збираєтеся ризикнути і встановити буржуйку в квартирі, знайте, що її можна виготовити власноруч. Важливо лише слухатися порад, щоб не наробити ще більшого лиха, ніж могло статися за низьких температур у будинку.

Для того, щоб спорудити пічку, запасіться зварювальним апаратом та захисним костюмом для зварювання, болгаркою та шліфувальними колами по металу, молотком, металевою щіткою, рулеткою та крейдою, зубилом, плоскогубцями та дрилем.

Буржуйка із труби/бочки

Візьміть вибрану ємність, позначте майбутні отвори для зольника та входу до точки. Окремі шматки металу перетворіть на дверцята, обрамте їх металевими пластинками і закріпіть клямку. Нижче на 10 см від клямки приваріть кронштейни — на них ви встановите колосник.

Пам’ятайте, що у випадку, коли основним матеріалом ви використовуєте трубу, то її дно має бути заварене.

До нижньої частини вашої буржуйки приваріть ніжки, а у верхній створіть отвір на димарі. У нього ви потім і вставите трубу, яку теж доведеться приварити. Останні штрихи – встановлення дверних петель, а також замка.

Щоб ваше творіння виглядало краще, зачистіть усі шви, а саму буржуйку пофарбуйте жаростійкою фарбою. Кінцевим етапом роботи над пічкою стане її встановлення та підключення димоходу.

Буржуйка з газового балона

Переконайтеся, що вибраний балон дійсно порожній і не має залишків газу всередині. Потім зріжте його верх разом із краном. На дні балона вирізається квадрат, який стане вашим "входом" у топку. Цей шматок металу може згодом стати дверима пічки — до неї прикріплюється замок і петлі.

На стінці балона, що буде дном, виріжте отвори колосника. Під ними приваріть короб із тонкого металу, що послужить зольником. Кінцевий етап — додавання ніжок та круглого отвору в задній стінці. Наостанок приваріть димохід.

Цікаво, що деякі використовують подібну буржуйку ще й для приготування — прикріплюють зверху рамку із сталевої арматури.

Втім, є й безпечніші способи зігрітися взимку. Найбюджетніші з них ми вже описували у попередньому матеріалі.

Також "Телеграф" пояснював, як на зиму можна утеплити стіни будинку чи квартири, а також згадував нюанси, про які часто забувають під час утеплення.