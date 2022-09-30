Як не замерзнути в зимові холоди: українські полярники розкрили кілька секретів
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Майбутня зима може бути дуже суворою для українців, тож до неї краще бути готовим у всеозброєнні
Новий опалювальний сезон, який уже на носі, стане для України одним із найпростіших. Тому так важливо вивчити, чи є у вашому будинку тепловтрати, і оперативно усунути їх. Втім, утеплюватись слід не тільки всередині приміщень, але й для виходу з них. З такими викликами регулярно впораються українські полярники, які місяцями перебувають в Антарктиді на станції "Академік Вернадський".
Сьогодні "Телеграф" розкриє кілька секретів від цих мужніх людей, які точно знають секрети поведінки у найлютіші морози. Головне — правильно одягатися і вміти захистити ділянки тіла, що найбільш схильні до замерзання.
Основних правил, які слід пам’ятати кожному, всього дев’ять. Полярники радять їх дотримуватись, якщо хочете почуватися хоча б мінімально комфортно під час низьких температур.
- Більше рухайтеся. Навіть якщо вам на вулиці доводиться довго стояти або навіть сидіти, рухайте кінцівками, розминайте пальці та інші доступні м’язи, не дозволяйте собі перетворитися на крижану статую.
- Не виходьте з дому голодними. У холод гостріше відчувається нестача їжі, тому шоколадка або живильний батончик, заздалегідь захоплені з дому, можуть допомогти.
- Слідкуйте за сухістю своїх речей. Найкраще, якщо у вас у запасі з собою буде кілька пар рукавичок (рукавиць) — цей предмет одягу часто промокає найпершим.
- Захищайте обличчя. Ця порада — не лише про намотаний у кілька шарів шарф, куди можна сховати замерзлий ніс. Перед виходом з дому у морози візьміть за правило користуватися жирним кремом для рук та обличчя, а губи регулярно обробляйте бальзамом або гігієнічною помадою.
- Одягайтеся, наче ви капуста. Так, простий і дуже старий лайфхак — багато шарів одягу допомагає тілу зберігати тепло і не переохолоджуватися.
- Вибирайте термо-або спецодяг. Нині вибір подібних одиниць гардеробу дуже великий – від білизни до парок. Якщо ви збираєтеся бути вельми активним на морозі, то вибирайте водовідштовхуючий одяг. У всіх інших випадках найкращим варіантом будуть теплозберігаючі речі.
- Закривайте щонайбільше всі ділянки тіла. Тут в нагоді стануть рукавички, шапка, шарф, а часом навіть капюшон. Якщо у вашій шафі знайдеться баф, беріть його. Ця багатофункціональна пов’язка добре відштовхує вологу, що взимку дуже актуально.
- Взуття має бути на товстій підошві і не стискати ноги. Чим тісніше ваше зимове взуття, тим швидше ноги замерзнуть в низькі температури. Між стінкою взуття і ногою в теплих шкарпетках має залишатися простір — це допомагає зберегти тепло всередині.
- Алкоголь зігрітись не допоможе. Попри поширену думку, що "50 грам" допомагають тілу швидко уникнути переохолодження, це не так. Алкогольні напої дають лише нетривалий ефект відразу після їх вживання, а потім організм починає ще більше мерзнути.
Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки з одягом у будинку можна використовувати, щоб почуватися максимально комфортно навіть у не прогрітому приміщенні.
Також ми розповідали, що можна зробити, аби зігрітися в будинку, де не працює опалення.