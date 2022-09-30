Як не замерзнути в зимові холоди: українські полярники розкрили кілька секретів

Майбутня зима може бути дуже суворою для українців, тож до неї краще бути готовим у всеозброєнні

Новий опалювальний сезон, який уже на носі, стане для України одним із найпростіших. Тому так важливо вивчити, чи є у вашому будинку тепловтрати, і оперативно усунути їх. Втім, утеплюватись слід не тільки всередині приміщень, але й для виходу з них. З такими викликами регулярно впораються українські полярники, які місяцями перебувають в Антарктиді на станції "Академік Вернадський".

Сьогодні "Телеграф" розкриє кілька секретів від цих мужніх людей, які точно знають секрети поведінки у найлютіші морози. Головне — правильно одягатися і вміти захистити ділянки тіла, що найбільш схильні до замерзання.

Основних правил, які слід пам’ятати кожному, всього дев’ять. Полярники радять їх дотримуватись, якщо хочете почуватися хоча б мінімально комфортно під час низьких температур.

Більше рухайтеся. Навіть якщо вам на вулиці доводиться довго стояти або навіть сидіти, рухайте кінцівками, розминайте пальці та інші доступні м’язи, не дозволяйте собі перетворитися на крижану статую.

Навіть якщо вам на вулиці доводиться довго стояти або навіть сидіти, рухайте кінцівками, розминайте пальці та інші доступні м’язи, не дозволяйте собі перетворитися на крижану статую. Не виходьте з дому голодними. У холод гостріше відчувається нестача їжі, тому шоколадка або живильний батончик, заздалегідь захоплені з дому, можуть допомогти.

У холод гостріше відчувається нестача їжі, тому шоколадка або живильний батончик, заздалегідь захоплені з дому, можуть допомогти. Слідкуйте за сухістю своїх речей. Найкраще, якщо у вас у запасі з собою буде кілька пар рукавичок (рукавиць) — цей предмет одягу часто промокає найпершим.

Захищайте обличчя. Ця порада — не лише про намотаний у кілька шарів шарф, куди можна сховати замерзлий ніс. Перед виходом з дому у морози візьміть за правило користуватися жирним кремом для рук та обличчя, а губи регулярно обробляйте бальзамом або гігієнічною помадою.

Ця порада — не лише про намотаний у кілька шарів шарф, куди можна сховати замерзлий ніс. Перед виходом з дому у морози візьміть за правило користуватися жирним кремом для рук та обличчя, а губи регулярно обробляйте бальзамом або гігієнічною помадою. Одягайтеся, наче ви капуста. Так, простий і дуже старий лайфхак — багато шарів одягу допомагає тілу зберігати тепло і не переохолоджуватися.

Так, простий і дуже старий лайфхак — багато шарів одягу допомагає тілу зберігати тепло і не переохолоджуватися. Вибирайте термо-або спецодяг. Нині вибір подібних одиниць гардеробу дуже великий – від білизни до парок. Якщо ви збираєтеся бути вельми активним на морозі, то вибирайте водовідштовхуючий одяг. У всіх інших випадках найкращим варіантом будуть теплозберігаючі речі.

Закривайте щонайбільше всі ділянки тіла. Тут в нагоді стануть рукавички, шапка, шарф, а часом навіть капюшон. Якщо у вашій шафі знайдеться баф, беріть його. Ця багатофункціональна пов’язка добре відштовхує вологу, що взимку дуже актуально.

Тут в нагоді стануть рукавички, шапка, шарф, а часом навіть капюшон. Якщо у вашій шафі знайдеться баф, беріть його. Ця багатофункціональна пов’язка добре відштовхує вологу, що взимку дуже актуально. Взуття має бути на товстій підошві і не стискати ноги. Чим тісніше ваше зимове взуття, тим швидше ноги замерзнуть в низькі температури. Між стінкою взуття і ногою в теплих шкарпетках має залишатися простір — це допомагає зберегти тепло всередині.

Чим тісніше ваше зимове взуття, тим швидше ноги замерзнуть в низькі температури. Між стінкою взуття і ногою в теплих шкарпетках має залишатися простір — це допомагає зберегти тепло всередині. Алкоголь зігрітись не допоможе. Попри поширену думку, що "50 грам" допомагають тілу швидко уникнути переохолодження, це не так. Алкогольні напої дають лише нетривалий ефект відразу після їх вживання, а потім організм починає ще більше мерзнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, які лайфхаки з одягом у будинку можна використовувати, щоб почуватися максимально комфортно навіть у не прогрітому приміщенні.

Також ми розповідали, що можна зробити, аби зігрітися в будинку, де не працює опалення.