Як зберегти тепло в будинку, поки немає опалення: поради досвідченої туристки

Тетяна Овчаренко назвала п’ять головних пунктів, які варто слідувати, якщо хочете зберегти тепло в приміщенні

У деяких регіонах опалювальний сезон стартує вже 20 жовтня, але комусь доведеться чекати такого бажаного тепла ще довго. І поки багато наших співвітчизників шукають способи, як зігрітися в вже неабияк прохолодній квартирі або будинку, деякі люди вже давно користуються перевіреними лайфхаками. Як туристка Тетяна Овчаренко, котра добре знайома з низькими температурами та тим, як можна з ними впоратися підручними засобами.

Сьогодні "Телеграф", посилаючись на "РадіоТрек", розповість про п’ять основних моментів, які потрібно пам’ятати, якщо хочете зберегти тепло в приміщенні і не замерзнути самі. Насамперед потрібно звернути увагу на власний одяг і те, як обладнані кімнати у вашому житлі.

Слідкуйте за вологістю

Вологість, як виявляється, є основним ворогом тепла. Чим сухіше буде у вашому будинку, тим довше його стіни зберігатимуть тепло. За словами Тетяни Овчаренко, зі "прибиранням" вологості добре справляється силікагель. З нього виготовляють великі подушечки, які найчастіше застосовують для збереження техніки. Якщо такі пакети придбати та розставити у різних кімнатах, це допоможе знизити загальну вологість. Особливо це важливо в умовах регулярних масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, яких постійно завдає росія.

Килими, килими, килими!

Якщо у вашому будинку є "запас" килимів — ще, наприклад, бабусиних, до яких ви всі ніяк не могли дістатися, щоб викинути, навіть не думайте тягнути їх на смітник. Вони стануть у нагоді цієї зими, щоб зберігати тепло в будинку. Килимами можна утеплювати як підлогу, так і стіни, що дуже важливо.

Головне — визначити шматок приміщення, що найбільше віддає холод, і зайнятися як слід його утепленням. У тому числі за допомогою килимового покриття.

Якщо кімнат у вашому житлі багато, то постарайтеся частіше закривати міжкімнатні двері, а на найхолодніший період і зовсім переберіться всією сім’єю в одну з кімнат, перш за все її утепливши.

Ковдрам – так, спальнику – ні

Подібна порада дивно звучить від туристки, але як вже є. Тетяна Овчаренко каже, що не всі спальники, котрі мають українців, є справді гарними та якісними. Тим більше, що подібне спорядження у квартирі й не потрібне. Краще розщедритися на кілька ковдр — два-три шари такого "утеплювача" спрацює краще за будь-який спальник. Крутіше за ковдри може бути лише перина або, наприклад, "ліжники" (ковдри з вовни).

Грелки та пальники

Не найбезпечніший спосіб, проте дуже дієвий. Туристичні газові пальники з невеликим балоном можуть допомогти швидко готувати гарячу їжу у разі відключення газу. Також можна використовувати спеціальні хімічні (або спортивні) грілки — їх ламають і кладуть на замерзлу ділянку тіла. Якщо з такою штукою морочитися не хочеться, то завжди врятують звичайні грілки або навіть банальні пластикові пляшки з гарячою водою.

Утеплюйте не лише приміщення, а й себе

У холодну пору року буде чудовим варіантом потурбуватися теплим взуттям для будинку — валянки, бурки чи високі капці. Також можна використовувати термобілизну; якщо в будинку занадто холодно – одразу кілька пар. Крім цього, туристка нагадала, що синтетика непогано допомагає зігріватися, особливо якщо її використовувати першим шаром одягу. Вся справа в тому, що вона погано пропускає вологу, а отже, не намокатиме. Відмінним доповненням до зимового гардеробу українців також стануть будь-які вовняні речі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як легко та просто можна обігріти спальню взимку, при цьому не розорившись на всі гроші світу.

Крім цього, ми давали кілька порад щодо поведінки в бомбосховищах, де зазвичай буває дуже холодно і сиро.