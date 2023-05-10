Показання лічильників води: як знімати та куди передавати

Які нюанси треба врахувати під час передачі показників спожитої води

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги, українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників за воду.

Так, при знятті показників лічильника води необхідно в першу чергу встановити, скільки їх коштує у вашій квартирі. Непоодинокими є випадки, коли ванна кімната та кухня підключені до різних стояків, а тому для кожного з них встановлюють свій набір.

При цьому якщо квартира підключена до центрального опалення, то лічильники стоятимуть окремо для гарячої та холодної води. Їхні свідчення варто записувати окремо.

Зазвичай лічильники гарячої води мають червоне маркування або літерне позначення "ГВС" або "ВСГ", лічильники холодної води зазвичай сині або підписані як "ХВС" або "ВСХ".

Якщо ж лічильники ідентичні, то можна відкрити гарячу воду і подивитися, на якому обертається колесо.

Варто пам’ятати, що необхідно записувати лише цілу цифру, а все, що записано після коми, необхідно округлити у більшу або меншу сторону.

Передати отримані цифри можна кількома способами:

в особистому кабінеті;

на сайті постачальника;

за допомогою Viber-бота;

телефоном контакт-центру;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

для мешканців Києва — у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦОС);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що існує кілька видів таких приладів, у тому числі деякі вважають споживання в декількох зонах.